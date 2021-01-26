Erzurum'da Türkiye Curling 1. Lig heyecanı devam ediyor
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Erzurum'da Türkiye Curling 1. Lig heyecanı devam ediyor

26.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:15
Erzurum'da Türkiye Curling 1. Lig heyecanı devam ediyor

Erzurum'da düzenlenen Türkiye Curling 1. Lig Müsabakaları'nda karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor.

Erzurum'da düzenlenen Türkiye Curling 1. Lig Müsabakaları'nda karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor.

Yakutiye ilçesindeki Erzurum Curling Salonu'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak gerçekleştirilen, 7 ilden 13 kulüp ile 15 takımın yer aldığı organizasyonda, ikinci gün mücadeleleri yapılıyor.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, AA muhabirine, salgın sürecinde tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Şebin, "Şubat ayında liglerimizi bitirmiş olacağız. Bunun haricinde karışık çiftler, çiftler olmak üzere senyörlerin müsabakalarını yapacağız. Milli takımımız da günde iki antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor. Pandemi sürecinde curling olarak bütün tedbirlerimizi aldık. Sporcuların, hakemlerin sağlıklarını dikkate alarak liglerimizi tamamlamayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Curling Federasyonunun 2020-2021 faaliyet programında yer alan müsabakalar, 29 Ocak Cuma günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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