Erzurum'da Türk Polis Teşkilatının 175. yılı kutlandı Türk Polis Teşkilatının 175. Kuruluş yıldönümü, Erzurum'da korona virüs tedbirleri altında kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının 175. Kuruluş yıldönümü, Erzurum'da korona virüs tedbirleri altında kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve polisler katıldı.

Çelenk sunumunun ardından protokol üyeleri Kars Kapı Şehitliğini ve Asri Mezarlığını ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı. - ERZURUM

Kaynak: İHA