Erzurum'da tünelde sele kapılan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor
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Erzurum'da tünelde sele kapılan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

Erzurum'da tünelde sele kapılan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Erzurum'un İspir ilçesinde 29 gün önce tünelde sele kapılan işçi Mustafa Aksöyek'i arama çalışmaları sürüyor.

Erzurum'un İspir ilçesinde 29 gün önce tünelde sele kapılan işçi Mustafa Aksöyek'i arama çalışmaları sürüyor.

Çamlıkaya Mahallesi'nde inşaat halindeki hidroelektrik santralini (HES) sel bastığı sırada tünelde çalışırken kaybolan işçi Aksöyek'i (39) bulmak için jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince başlatılan arama çalışmaları, bölgede aralıklarla etkili olan yağış ve olumsuz hava koşullarına rağmen devam ediyor.

Çalışmalara çevre illerden AFAD görevlilerinin yanı sıra Erzurum AFAD'a bağlı dalgıçlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve maden şirketlerinden ekipler ile belediyelere ait iş makineleri de destek veriyor.

Ekipler, iki grup halinde toplam uzunluğu 1000 metre olan tünelin 4 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 400 metre uzunluğundaki eğimli bölümünde biriken su ve balçığı tahliye ettikten sonra çamur birikintilerini titizlikle gözden geçiriyor.

Bölgede bir süre önce etkili olan yağış nedeniyle tünelde biriken suyu tahliye etmeye çalışan ekipler, gece ve gündüz süren çalışmaları neticesinde eğimli tünelin son bölümüne yaklaştı.

İspir'in Çamlıkaya Mahallesi'nde 6 Ağustos'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanakta, bölgede yapımı devam eden HES tünelinde çalışan Mustafa Aksöyek sele kapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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