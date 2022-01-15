Erzurum'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
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Erzurum'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Erzurum'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel

Erzurum'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi yaralandı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Ağrı'dan Erzurum istikametine seyreden Hicabettin B'nin kullandığı 27 R 4210 plakalı hafif ticari araç, Horasan ilçesi yakınlarında karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, Naima B. olay yeri, Cemal B. hastaneye kaldırılırken ambulansta yaşamını yitirdi, sürücü ile Ahmet B. yaralandı.

Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan Hicabettin B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA / Yunus Hocaoğlu - Son Dakika Haberleri
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Erzurum'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi yaralandı.

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