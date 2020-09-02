Erzurum'da trafik kazası yumruklu kavgaya dönüştü
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Erzurum'da trafik kazası yumruklu kavgaya dönüştü

Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu şoförler arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

02.09.2020 09:22 | Son Güncelleme: 02.09.2020 09:29

Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu şoförler arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

Erzurum'un en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen trafik kazası şoförler arasında kavgaya dönüştü. Henüz plakaları belirlenemeyen bir araç diğer araca arkadan çarptı. Daha sonra ise şoförler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma şoförlerden birinin yumruk atmasıyla büyüyerek kavga haline geldi. Kavga eden tarafları etrafta bulunan vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı.

Kavga sonrası şoförler polis araçlarına bindirilerek emniyet merkezine götürüldü.

(İHA)

Erzurum'da trafik kazası yumruklu kavgaya dönüştü

Kaynak: İHA

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