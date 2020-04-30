Erzurum'da trafik kazası: 3 yaralı

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Üniversite kavşağı ile Kazım Karabekir Stadyumu arasındaki yoldan Aziziye ilçesi istikametine giden Abdullah Atak yönetimindeki 25 FS 658 plakalı kargo aracı, aynı istikamette seyreden 25 FF 313 araca arkadan çarptı. Araçlar refüjü aşarak Atatürk Üniversitesinin yürüyüş yoluna girdi.

Kazada, sürücü Atak ile ismi öğrenilemeyen diğer araçtaki iki kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kargo aracında sıkışan Atak'ı Erzurum Büyükşehir Belediye itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkardı.

Atak, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine, diğer yaralılar Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA