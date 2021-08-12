Erzurum'da trafik kazası: 2 yaralı
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Erzurum'da trafik kazası: 2 yaralı

Erzurum'da trafik kazası: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel

Erzurum'un Tortum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri kadın, 2 kişi yaralandı.

Erzurum'un Tortum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri kadın, 2 kişi yaralandı.

Ömer Faruk G'nin kullandığı bir otomobil, Erzurum-Tortum kara yolu Aksukapı mevkiinde, sürücüsünün ismi açıklanmayan bir tır ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki bir kadın yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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