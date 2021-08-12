Erzurum'da trafik kazası: 2 yaralı
Erzurum'un Tortum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri kadın, 2 kişi yaralandı.
Erzurum'un Tortum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri kadın, 2 kişi yaralandı.
Ömer Faruk G'nin kullandığı bir otomobil, Erzurum-Tortum kara yolu Aksukapı mevkiinde, sürücüsünün ismi açıklanmayan bir tır ile çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki bir kadın yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu