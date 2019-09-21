Erzurum'da trafik kazası: 2 ölü, 12 yaralı

Erzurum'da trafik kazası: 2 ölü, 12 yaralı

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

21.09.2019 22:08
Erzurum'da trafik kazası: 2 ölü, 12 yaralı

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Karaçoban ilçesinde, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 araç, Erzurum-Ağrı kara yolu Erenler Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada araçlardaki 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et