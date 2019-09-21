Erzurum'da trafik kazası: 2 ölü, 12 yaralı
Erzurum'un Karaçoban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
21.09.2019 22:08
Erzurum'un Karaçoban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Karaçoban ilçesinde, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 araç, Erzurum-Ağrı kara yolu Erenler Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada araçlardaki 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA