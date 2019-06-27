Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Erzurum'da otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Aktaş köyü mevkiinde Ağrı istikametinden Horasan istikametine gitmekte olan ticari araç hakimiyetini kaybederek takla attı. Araç içerisinde bulunan R.S hayatını kaybetti.

Henüz kimliği belirlenemeyen araç sürücüsü ve araçta bulunan diğer yolcu ise ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Horasan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA