Erzurum'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
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Erzurum'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

Erzurum'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi Büyükşehir Belediyesinin Dezenfekte ve Yıkama timleri görev başında Her gün 50 adet kapalı 300 adet de açık durak rutin olarak dezenfekte ediliyor Erzurum Büyükşehir Belediyesi ülkemizde ilk vakanın tespit edilmesiyle birlikte başlayan Covit-19...

22.05.2020 10:15 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:21

Erzurum'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

Büyükşehir Belediyesinin Dezenfekte ve Yıkama timleri görev başında

Her gün 50 adet kapalı 300 adet de açık durak rutin olarak dezenfekte ediliyor

ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesi ülkemizde ilk vakanın tespit edilmesiyle birlikte başlayan Covit-19 ile mücadele sürecinde tüm imkanlarını seferber etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Dezenfekte timi, 30 adet personel, 4 adet araç ve 3 adet araç üstü ULV makinası ile, Yıkama timi ise 50 personel ve 20 araç ile Erzurum'da temizlenmedik işyeri, cadde, sokak bırakmadı.

Şehrin dört bir tarafından aksatılmadan yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarından, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların her türlü ihtiyacının giderilmesine varıncaya kadar çok geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalar salgınla mücadelede büyük bir önem taşıyor.

El birliğiyle ve dayanışma bilinciyle bu süreci kusursuz bir biçimde yönetmeye ve Covit-19'u hayatımız için artık bir tehdit olmaktan çıkartmaya kararlı olduklarını dile getiren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Erzurum'da şimdiye kadar 5 milyon metrekare kapalı alan, 15 milyon metrekare de açık alanı dezenfekte ettik. Yine şuana kadar 60 personel ve 20 araçla 2.5 milyon metrekarelik alanı (Cadde ve sokak) özel solüsyonlarla yıkadık. Bununla birlikte Hayır Çarşısı ekiplerimizle birlikte, maddi durumdan yoksun 100 aileye her gün iki öğün sıcak yemek dağıtıyoruz. Zabıta ekiplerimiz her gün 65 yaş üstü vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını (Ekmek, maaş çekme, erzak alımı, eczane, fatura ödeme vb. ) gideriyor. Dezenfeksiyon konusunda neler yaptık derseniz şöyle ki, tüm kamu kurum ve kuruluş binası dezenfekte edildi ve edilmeye devam ediliyor. Erzurum havalimanı, şehirler arası terminal, tren istasyonu gibi yerler de rutin olarak dezenfekte ediliyor" dedi.

Ana caddeler, meydanlar, bulvarlar ve talep eden iş yerlerinin dezenfekte edildiğini anlatan Başkan Sekmen, "Özellikle fırınlar, sebze hali ve diğer önem arz eden gıda imalat haneleri rutin olarak dezenfekte ediliyor. Toplam 304 toplu taşıma aracı her gün rutin olarak dezenfekte ediliyor. Araçların hepsine el dezenfektasyon aparatı takıldı. Her gün 50 adet kapalı 300 adet de açık durak rutin olarak dezenfekte ediliyor.

Merkez camiler, şadırvan ve çeşmelere el hijyeni için toplam 90 adet sıvı sabunluk takıldı ve tüm camiler dezenfekte edildi. Bankalar ve ATM'ler dezenfekte edildi ve edilmeye devam ediliyor. Vatandaşların toplu olarak bulunduğu pasajlar ve iş merkezleri dezenfekte edildi ve edilmeye devam ediliyor" şeklinde konuştu.

Erzurum'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

Kaynak: İHA

Manşet

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