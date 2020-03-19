Erzurum'da ticari taksiler dezenfekte edildi Erzurum'da korona virüsü salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığının uyarılarını dikkate alan taksiciler, araçlarını dezenfekte ettirdi.

Erzurum'da korona virüsü salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığının uyarılarını dikkate alan taksiciler, araçlarını dezenfekte ettirdi.

Türkiye'de hızla yayılmaya başlayan korona virüsü nedeniyle Erzurum'da Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ve Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığının işbirliği ile kentteki tüm ticari taksiler dezenfekte edildi. Araçları dezenfekte edilen araç sahiplerine 'bu araç dezenfekte edilmiştir' yazılı bir belge verildi.

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yücel Karakaya ise Sağlık Bakanlığının önerdiği önlemleri aldıklarını ve kentte yer alan tüm taksileri gün içerisinde dezenfekte ettireceklerini söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA