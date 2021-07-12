Erzurum'da terör örgütü PKK'ya yardımdan aranan 7 hükümlü yakalandı
Erzurum'un Karayazı ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü gözaltına alındı.
Erzurum'un Karayazı ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Karayazı ilçesindeki bazı adreslere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 7 hükümlüyü yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, tutuklanarak Erzurum Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer