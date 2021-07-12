Erzurum'da terör örgütü PKK'ya yardımdan aranan 7 hükümlü yakalandı
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Erzurum'da terör örgütü PKK'ya yardımdan aranan 7 hükümlü yakalandı

Erzurum'da terör örgütü PKK'ya yardımdan aranan 7 hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü gözaltına alındı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Karayazı ilçesindeki bazı adreslere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 7 hükümlüyü yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, tutuklanarak Erzurum Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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