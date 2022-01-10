Erzurum'da Tekstilkent istihdam sağlamaya devam ediyor

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da faaliyet gösteren Tekstilkent'te üretim yapan fabrikalar, pandemi dönemine rağmen iş istihdamı sağlayarak vatandaşların ekmek kapısı oluyor.

Erzurum'da hayata geçirilen Tekstilkent projesi kapsamında ünlü markaların üretimini sağlayan tekstil firmaları, işçi sayılarını azaltmak yerine pandemi dönemine rağmen vatandaşlara iş istihdamı sağlıyor. İngiltere'ye ihracat yapan tekstil firmalarından olan Taha grup bünyesinde olan Yavuz Tekstil firmasının yetkilileri, pandemi döneminde birçok kurum ve kuruluşun aksine küçülmeye gitmediklerini, bu dönemde başarı göstererek büyümeye devam ettiklerini ve bunun neticesinde vatandaşlara iş istihdamı sağlayabildiklerini belirtti.

"Pandemi sürecinde bantlarımızı hiç durdurmadık, sürekli çalıştık"

Firma yetkilileri, ilk açıldığında 45 kişiyle başladıklarını ve ilk açıldığından beri istihdamı 850 kişiye çıkarttığını belirttiler.

Katma değerli ürünler yaparak, Denim Non-Denim dış giyim alanlarında hizmet veren konfeksiyon üretim şirketinin tamamen ihracat odaklı İngiltere pazarına çalıştıklarını, yıllık üretim kapasitesinin 1 milyon 500 bin adet olduğunu Erzurum ilinde 2020 Ocak ayında faaliyete başladıklarını bugün geldiğimiz noktada 12 bin 500 metrekare kapalı alanda 850 kişi istihdam ettiklerini belirttiler. 2022 yılının sonunda ise toplam bin 500 personel istihdam etmeyi hedeflendiği kaydedildi.

Yeni 325 kişilik istihdam için imzalar atıldı

Ülke ekonomisine ve bölge ekonomisi katkısı olan Yavuz Tekstil ile yeni bir meslek edindirme eğitim planı yaparak 325 kişilik mesleki eğitim kursu için imzalar atıldı. Her eğitim planlamasında olduğu gibi hedeflerinin 325 kişiyi de istihdam etmek olduğunu belirtiler. Protokol imzalarını Yavuz Tekstil adına Murat Yurttaş Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü adına İl Müdürü Abdulkadir Mutlu attı. - ERZURUM