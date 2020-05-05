Erzurum'da tarımsal üretim seferberliği devam ediyor
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Erzurum'da tarımsal üretim seferberliği devam ediyor

Erzurum'da tarımsal üretim seferberliği devam ediyor
05.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:06

Erzurum'da tarımsal üretim seferberliği devam ediyor Erzurum'da tarımsal üretim seferberliği devam ediyor.

Erzurum'da tarımsal üretim seferberliği devam ediyor

ERZURUM - Erzurum'da tarımsal üretim seferberliği devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarımsal üretimin aksatılmaması ve tüm arazilerin ekilmesi yönündeki çağrısının ardından köylerde ekilmedik arazi bırakılmıyor.

Erzurum'da 20 yıldan beri ekilmeyen araziler tarımsal üretim seferberliğiyle ekilmeye başlandı. Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adem Aksoy, ekim çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Prof. Dr. Aksoy, 3 bin dekarlık alanda buğday, 800 dekar alanda arpa, 60 dönüm de korunga ve 300 dekarlık alanda ise slajlık mısır ekimi yapıldığını söyledi.

Prof. Dr. Aksoy, "1 haftadan beri ekimlerimizi yapıyoruz. Hava müsait olduğu zaman ekimlere devam ediyoruz. Korona virüsünün ekimlere hiçbir etkisi olmadı, hükümetimiz bu konuda bize her türlü imkanı sağladı. Yasakların olduğu hafta sonlarında da ekimlerimize, sürümlerimize devam ettik. Bugünde korunga ekimini yapıyoruz. 20 yıllık ekilmeyen araziydi burası, Cumhurbaşkanımız bir dekar arazinin bile boş kalmayacağını söyledi. Bizde ekilmeyen arazilerimizin hepsini çıkardık, planlarını yaptık. Erzurum hayvancılık bölgesi, yem bitkileri üretmemiz gerekiyor. Yem bitki üretimimizi tamamlamış olacağız" açıklamalarında bulundu.

Traktörlerle arazide yoğun çalışan çiftçiler il genelinde ekilmeyen tüm arazileri sürerek tohumla buluşturuyor.

Erzurum'da tarımsal üretim seferberliği devam ediyor

Kaynak: İHA

Manşet

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