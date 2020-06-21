Erzurum'da tarihi geçmiş ürün satan 7 işletmeye para cezası Erzurum'da son tüketim tarihi geçmiş ürünleri satan 7 işletmeye 19 bin 467 lira para cezası uygulandı.

Erzurum'da son tüketim tarihi geçmiş ürünleri satan 7 işletmeye 19 bin 467 lira para cezası uygulandı.

Oltu ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulunca oluşturulan ekipler, gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde iki hafta süresince denetim yaptı.

Denetimler sırasında bazı iş yerlerinde son tüketim tarihi geçmiş gıdaların bulunduğunu tespit eden ekipler, her işletmeye 2 bin 781'er lira para cezası verdi.

Ekipler, vatandaşları alış veriş yaptıkları sırada ürünlerin son tüketim tarihini kontrol etmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: AA