Erzurum'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 kişiden biri tutuklandı Erzurum'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Erzurum'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tortum ilçesinde "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet etme" suçunu örgütlü işledikleri öne sürülen 4 şüpheliye yönelik 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlıların üst aramasında ve adreslerinde dedektör, 10 metal define arama çubuğu, 4 tarihi obje, 4 altın ve 10 gümüş sikke, Osmanlı dönemine ait iki yazılı eser, ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği ile 19 fişek ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden İ.E. cezaevine gönderildi, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarmanın, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerini kararlılık ve azimle yerine getirmeyi sürdürdüğü vurgulandı.

Kaynak: AA