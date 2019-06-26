Erzurum'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Erzurum'da Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 3200 altın sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Köprüköy ilçesinde yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Ağrı'dan kente gelen yolcu otobüsündeki bir yolcunun el çantasında arama yapıldı.

Aramada, el çantasında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 santimetre çapında, üzerinde eski medeniyetlere ait figürler bulunan 3200 adet altın sikke bulundu.

Bu altın sikkeleri satmak için Bursa'ya götürmek istediği belirtilen yolcu, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ele geçirilen sikkeler ise Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Kaynak: AA