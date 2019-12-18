Erzurum'da "tarihi eser" ile "kaçak kazı" operasyonu: 10 gözaltı

18.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:32

Erzurum'da "tarihi eser" ve "kaçak kazı" operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda Aziziye ilçesinden, kent merkezine gelen bir araçta tarihi eser bulunduğu bilgisini aldı.

Ağrı-Erzincan kara yolundaki Erzurum Havalimanı mevkisinde şüpheli aracı durdurarak arama yapan jandarma, 4 kişinin üzerinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 101 gümüş sikke ele geçirdi.

Tarihi eserleri Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim eden ekipler, 4 zanlıyı da gözaltına aldı.

Çat ilçesi Elmapınar Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda ise kaçak kazı yaptıkları belirlenen 6 kişi yakalandı.

Kaynak: AA