Erzurum'da taraftar şampiyonluğu kutladı, vaka sayısı arttı
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Erzurum'da taraftar şampiyonluğu kutladı, vaka sayısı arttı

Erzurum'da taraftar şampiyonluğu kutladı, vaka sayısı arttı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı vaka sayısının son 3 günde en çok arttığı iller arasında Erzurum da yer aldı.

24.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:43

Erzurum'da taraftar şampiyonluğu kutladı, vaka sayısı arttı

ERZURUM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı vaka sayısının son 3 günde en çok arttığı iller arasında Erzurum da yer aldı. Vaka artışının nedenlerinin başında TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'un taraftarlarının şampiyonluk kutlamalarının etkili olduğu belirtiliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Haziran'dan bugüne Covid-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller; Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum" ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca'nın bu açıklamasının ardından kentin en işlek yerlerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaması dikkat çekti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde TFF 1. Lig'de BB Erzurumspor, Ümraniyespor'u 4-1 yenerek Süper Lig'e yükselmişti. Bunun ardından Erzurumsporlu taraftarlar büyük gruplar halinde kutlamalar yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka artışında yükseliş olan iller arasında Erzurum'u da göstermesi Erzurumspor şampiyonluk kutlamalarına dikkatleri çekti.

Erzurumspor şampiyonluk kutlamalarından sonra vaka sayısında artışların gözlemlendiğini belirten Evren Ağ, "Öncelikle virüsün ilk çıktığı zamanlarda tedbirlere tam olarak uyulmaması vaka artışlarına neden oldu. 15 Temmuz kutlamaları ve Erzurumspor şampiyonluk kutlamaları da en büyük etkenlerden biri oldu. Maç gününde taraftarlar maçı toplu gruplar halinde izlediler. Binlerce insan şampiyonluk kutlaması yaptı. Bunun ardından Erzurum'da vaka artışları gözlemlenmeye başladı. Şu anda da çok az tedbir var, vatandaşlar sadece maske kullanmaya özen gösteriyor" dedi.

Son bir hafta içerisinde yapılan testlerde vaka sayılarında önemli artış kaydedilen Erzurum"da son 24 saatte 60 pozitif vaka tespiti yapıldı.

Erzurum'da taraftar şampiyonluğu kutladı, vaka sayısı arttı

Kaynak: İHA

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