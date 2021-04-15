Erzurum'da tamir için gittiği evdeki kadını öldürdüğü iddia edilen tesisatçının müebbet hapsi istendi

Erzurum'da tamir için girdiği evde yalnız yaşayan kadını boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen sanık hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Erzurum'da tamir için girdiği evde yalnız yaşayan kadını boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen sanık hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yalnız yaşayan 74 yaşındaki M.B'nin evinde boğazı kesilerek öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, M.B'nin evinde tek başına yaşadığı belirtildi.

Olay günü M.B'nin kızı N.A'nın kapının açılmaması üzerine komşularıyla yedek anahtarla eve girdikleri anlatılan iddianamede, kapının kilitlenmeden kapatıldığı ve televizyonun açık halde olduğu bildirildi.

İddianamede, M.B'nin yerde boğazı kesik ve öldürülmüş halde bulunduğu aktarılarak, televizyon ünitesindeki parmak izinden sanığın M.K. olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Sanık M.K. iddianamede yer verilen savunmasında, maktulün evini önceden tesisatla ilgili iş için arkadaşıyla gittiğinde öğrendiğini söyledi.

Olay günü M.B'nin oturduğu apartmana alçı işi için gittiğini belirten sanık, kapıda karşılaştığı maktulün kendisini tesisattaki sorunu tamir etmesi için eve çağırdığını savundu.

Kadının bu sorunu gidermek için evin banyosuna gittiğinde kendisine küfür etmesiyle aralarında tartışma yaşandığını öne süren M.K, bu tartışmada kadını 2 ayrı bıçakla bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

İddianamede, M.B'ye cinsel istismar girişiminde bulunmakla da suçlanan sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi, "hırsızlığa teşebbüs"ten 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi ile "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs"ten de 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf