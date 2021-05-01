Erzurum'da tam kapanma sürecinde denetimler sıklaştı
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Erzurum'da tam kapanma sürecinde denetimler sıklaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzurum'da tam kapanma sürecinde denetimler sıklaştı.

Erzurum'da tam kapanma sürecinde denetimler sıklaştı. Ekipler gece gündüz demeden sahada vatandaşların muafiyet belgesini sorguladı.

Tam kapanma süreci ile ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Güvenlik güçleri sahadaki denetimlerini sıklaştırdı. Erzurum'da vatandaşların büyük bir kısmı kısıtlama kurallarına uyarak evlerinde kaldı. Kısıtlama ihlallerine karşı ise polis ekipleri gece gündüz demeden aralıksız denetim yaptı. Sokağa çıkan vatandaşların görevlendirme belgesini sorgulayan ekipler kişilerin kısıtlamadan muaf olup olmadığını kontrol etti. - ERZURUM

Erzurum'da tam kapanma sürecinde denetimler sıklaştı
Erzurum'da tam kapanma sürecinde denetimler sıklaştı
Erzurum'da tam kapanma sürecinde denetimler sıklaştı
Erzurum'da tam kapanma sürecinde denetimler sıklaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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