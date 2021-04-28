Erzurum'da "tam kapanma" öncesi şehirlerarası otobüs terminali ile havalimanında yoğunluk yaşanıyor
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Erzurum'da "tam kapanma" öncesi şehirlerarası otobüs terminali ile havalimanında yoğunluk yaşanıyor

Erzurum'da 'tam kapanma' öncesi şehirlerarası otobüs terminali ile havalimanında yoğunluk yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel

Erzurum Havalimanı ile Erzurum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma"nın başlayacağı 29 Nisan öncesinde yoğunluk yaşanıyor.

Erzurum Havalimanı ile Erzurum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma"nın başlayacağı 29 Nisan öncesinde yoğunluk yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle yarın saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Erzurum'daki toplu ulaşım araçlarının durak noktalarında ve kara yollarında hareketlilik oluştu.

Kısıtlama sürecini ve Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyenlerin yoğunluk oluşturduğu havalimanında ve terminalde tedbirler üst seviyede tutuluyor.

Polis ekipleri ve görevliler, peronlarda vatandaşları maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Erzurum Havalimanı'nda özellikle son iki günde giden yolcu sayısında artışın olması nedeniyle, kapı sayısı artırılarak yoğunluğun önüne geçiliyor. Dış hatlar uçuşlarının yapılmadığı havalimanındaki giriş-çıkış kapıları da iç hatlardaki yolcuların hizmetine sunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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