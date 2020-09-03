Erzurum'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil istinat duvarından düştü
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Erzurum'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil istinat duvarından düştü

Erzurum'da sürücüsünün park sırasında fren yerine gaza bastığı otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından başka bir aracın üzerine düştü.

Erzurum'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil istinat duvarından düştü
03.09.2020 11:11 | Son Güncelleme: 03.09.2020 11:11

Erzurum'da sürücüsünün park sırasında fren yerine gaza bastığı otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından başka bir aracın üzerine düştü.

Murat Paşa Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde bulunan Kültür Kurumu Ortaokulu'nun bahçesine 24 EL 638 plakalı aracını park etmek isteyen Elif G. (34), park esnasında fren yerine gaza basınca, okul bahçesinde demir direklerle koruması bulunan yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından Barış Apartmanı önününde bulunan park halindeki bir aracın üzerine düştükten sonra ters döndü.

Gürültü üzerine kaza yerine giden çevredekiler ile bina sakinleri, hafif yaralanan sürücüyü araçtan çıkardıktan sonra durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sürücü, ambulansla Palandöken Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Apartman sakinlerinden Mustafa Nar, AA muhabirine, gürültü üzerine kaza yerine geldiklerini belirterek, "Arabanın düştüğünü görünce sürücü kadının yanına koştuk. Kadının sıkıntısı yoktu, sadece şoktaydı. Fren yerine gaza bastığı için aşağı düştüğünü söyledi." ifadelerini kullandı.

Nar, apartman bahçesinde her gün çocukların oyun oynadığını anlatarak, şans eseri kaza anında hiçbir çocuğun bahçede olmadığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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