Erzurum'da 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Daire Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde faaliyet yürüten yerel ve zincir marketlerde denetim yaptı. Denetimlerde fahiş fiyat artışı olup olmadığı kontrol edilip, başta yağ stoklanmasına karşı marketlerin raflarında incelemelerde bulunuldu. Ürünlerin kasa ile etiket fiyatları karşılaştırılarak, haksız fiyat, fiyat etiketi ve KDV denetimleri yapıldı. İşletme yetkililerine gerekli uyarıların yapıldığı denetimlerde, fahiş fiyat uyguladığı belirlenen marketlere ise cezai işlem uygulanıyor. Tespit edilen aksaklıklarla ilgili tespit tutanağı tutan zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerini stokçuluk yapmamaları konusunda uyardı. Büyükşehir Belediyesi'nin "fahiş fiyat ve stokçuluk" denetimlerine devam edeceği belirtildi.

Vatandaşlar, stokçulara karşı devletin denetimlerini arttırmasından memnun olduklarını ifade ettiler. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi