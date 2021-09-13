Erzurum'da son bir ayda uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 42 şüpheliden 13'ü tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'da son bir ayda uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 42 şüpheliden 13'ü tutuklandı

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel
Erzurum'da son bir ayda uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 42 şüpheliden 13'ü tutuklandı

Erzurum'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları başta olmak üzere uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Erzurum'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları başta olmak üzere uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son bir ayda şehir içinde uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullanan kişilerin yanı sıra Erzurum- Erzincan kara yolundaki polis kontrol noktasında yurdun batısındaki illere uyuşturucu nakli yapan zanlılara yönelik Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu 26 operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin üzerlerinde ve belirlenen adreslerdeki aramalarda 7 kilo 250 gram eroin, 2 kilo 93 gram esrar, 228 gram sentetik kannabinoid ve 632 gram metanfetamin maddeleri ile birer hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ile 95 mermi ele geçirildi.

Operasyonlarda, bu olaylara ilişkin yakalanan 42 zanlıdan 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri
Tansiyon yükseldi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen küfür etti! Canlı yayına damga vuran anlar

Tansiyon yükseldi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen küfür etti! Canlı yayına damga vuran anlar
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Yeşim Salkım Ferhan Şensoy
Spor Arda Turan Marcao Mergim Berisha Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Mustafa Varank Zabihullah Mücahid Necip Fazıl Kısakürek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Erzurum'da son bir ayda uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 42 şüpheliden 13'ü tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 11:29:27. #1.11#