Erzurum'da sokaklar sessiz kaldı
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Erzurum'da sokaklar sessiz kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erzurum'da sokaklar sessiz kaldı

Erzurum'da yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddeler ve sokaklar boş kaldı.

Erzurum'da yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddeler ve sokaklar boş kaldı.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Erzurum genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğini korudu. Polis ekipleri, kısıtlamada kent genelinde farklı noktalarda kontroller gerçekleştirdi.

Her gün binlerce kişinin alışveriş için akın ettiği caddeler boş kalırken, Erzurumluların yüzde 98 oranında kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldığı görüldü. - ERZURUM

Erzurum'da sokaklar sessiz kaldı
Erzurum'da sokaklar sessiz kaldı
Erzurum'da sokaklar sessiz kaldı
Erzurum'da sokaklar sessiz kaldı
Erzurum'da sokaklar sessiz kaldı
Erzurum'da sokaklar sessiz kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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