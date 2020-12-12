Erzurum'da sokaklar boş kaldı

Erzurum'da sokaklar boş kaldı

ERZURUM - Erzurum'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kentin en işlek cadde ve sokakları sessizliğe büründü.

Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte polis ekipleri denetimlerine başladı. Dışarı çıkan vatandaşların izin belgesi olup olmadığını kontrol etti. İzni olmadan dışarı çıkan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Öte yandan sokakların boş kalmasını fırsat bilen belediye ekipleri çalışmalarına hız kazandırdı Kentin belli kısımlarında biriken karlar temizlendi. Yerlerdeki çöpler toplandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen sadece belediye ekipleri olmadı Sokak hayvanları da boş sokaklarda gönüllerince gezdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞAHAP GÜRLER