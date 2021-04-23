Erzurum'da sokak sokak dolaşan ekiplerden çocuklara 23 Nisan sürprizi
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Erzurum'da sokak sokak dolaşan ekiplerden çocuklara 23 Nisan sürprizi

Erzurum'da sokak sokak dolaşan ekiplerden çocuklara 23 Nisan sürprizi
Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel

Erzurum'da Palandöken Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayan miniklere moral vermek amacıyla sokak sokak gezip Türk bayrağı, maske ve bayram şekeri dağıttı.

Erzurum'da Palandöken Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayan miniklere moral vermek amacıyla sokak sokak gezip Türk bayrağı, maske ve bayram şekeri dağıttı.

Belediye araçlarıyla kırsal mahalleler başta olmak üzere kentin muhtelif yerlerini dolaşan ekipler, bayram havası yaşattıkları çocuklara şeker ve Türk bayrağı vererek sevindirdi.

Ekipler ayrıca çocuklara maske de dağıtarak, salgına karşı mücadelede tedbirlerin önemini anlattı.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklara sürpriz yapmak istediklerini aktardı.

Çocukların bir nebzede olsa yüzlerini güldürmeyi ve bayram havasını onlara yaşatmayı amaçladığını ifade eden Sunar, "Aslında bugün bambaşka bir sürpriz yapmak istemiştik. İlçemizdeki billboardlara lolipopları tutturarak sokağa çıkan çocuklarımıza küçük bir sürpriz yapacaktık. Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararı nedeniyle olmadı. Durum böyle olunca madem çocuklarımız dışarıya çıkamıyor, o halde biz çocuklarımıza gidip bayram coşkularını paylaşalım istedik. Muradımız onlara bayram havasını yaşatmaktı. İnşallah başarılı olmuşuzdur." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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