Erzurum'da sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza Erzurum'un Oltu ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 kişiye toplam 18 bin 900 lira ceza kesildi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 kişiye toplam 18 bin 900 lira ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde iki gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Erzurum'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulama yapan Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaleboğazı Mahallesi ile ilçe merkezinde 6 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini belirledi.

Yasağı ihlal eden 6 kişiye toplam 18 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA