Erzurum'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 50 kişiye ceza Erzurum'da sokağa çıkma yasağına uymayan 50 kişiye toplam 84 bin 508 lira idari para cezası kesildi.

Erzurum'da sokağa çıkma yasağına uymayan 50 kişiye toplam 84 bin 508 lira idari para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde iki gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Erzurum'da polis ve jandarma ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, caddeler ile sokakların yanı sıra şehrin giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında uygulama yaptı.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 50 kişiye toplam 84 bin 508 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA