Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde sokaklar boş kaldı Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesi ile Erzurum'da araç ve insan yoğunluğu en düşük seviyeye indi.

Kentin insan yoğunluğu oluşan noktaları Erzurum Kalesi civarı, Çifte Minareler, meydanlar ve Cumhuriyet Caddesi'nde kısıtlamanın üçüncü gününde sessizlik hakim oldu.

Güvenlik tedbirlerini sıkı tutan polis ekipleri, belli yerlerde uygulama yaparak, istisna kapsamında olanların dışında kimsenin dolaşmasına izin vermiyor.

Ana cadde ve bağlantı noktalarına bariyer kurarak araçların geçişini engelleyen polis ekipleri, kentin farklı noktalarında kontrollerini sürdürüyor.

Kaynak: AA