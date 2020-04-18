Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizlik hakim Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından Erzurum en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğun olan ve ziyaretçilerin sık uğradığı kentteki meydanlar, Erzurum Kalesi civarı, tarihi Çifte Minareli Medrese ve Cumhuriyet Caddesi gibi işlek noktalarda polis ekipleri ve görevliler haricinde kimse görülmüyor.

Kente girişi ve çıkış alanları, ana cadde ve mahallelerde mesai yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olanların dışında kimsenin dolaşmasına izin vermiyor.

Polis ekiplerinin devriye görevini sürdürdüğü Erzurum'da, AA ekibi de sessizliğin hakim olduğu şehri drone ile havadan görüntüledi.

Öte yandan görevlilerin araçlarıyla mahalle ve sokaklarda ekmek dağıtma mesaisi sürüyor.

Kaynak: AA