Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza

Erzurum'un Oltu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişiye 6 bin 300 lira lira ceza kesildi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişiye 6 bin 300 lira lira ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde üç gün sokağa çıkma kısıtlamasını getirmesinin ardından Erzurum'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Oltu'da uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlamayı ihlal eden 2 kişiye 6 bin 300 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA