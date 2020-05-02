Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 77 kişiye 130 bin 687 lira ceza
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Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 77 kişiye 130 bin 687 lira ceza

Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 77 kişiye 130 bin 687 lira ceza
02.05.2020 22:36 | Son Güncelleme: 02.05.2020 22:36

Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 77 kişiye toplam 130 bin 687 lira ceza uygulandı.

Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 77 kişiye toplam 130 bin 687 lira ceza uygulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması olan kentler arasında yer alan Erzurum'da, denetimler sıkı şekilde uygulanıyor.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında yer alan ilimizde son iki günde yasağa uymayan şahıslara yönelik, İl Emniyet Müdürlüğünce 65 kişiye 109 bin 435 lira, İl Jandarma Komutanlığı tarafından ise 12 kişiye 21 bin 252 lira idari para cezası uygulanmıştır. Toplamda 77 kişiye 130 bin 687 lira idari para cezası kesilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerince 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yardımcı olunmaya devam edildiği de kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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