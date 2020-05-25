Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 44 kişiye ceza
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Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 44 kişiye ceza

Erzurum'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ve tedbirlere uymayan 44 kişiye 73 bin 599 lira para cezası verildi.

Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 44 kişiye ceza
25.05.2020 21:47 | Son Güncelleme: 25.05.2020 21:47

Erzurum'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ve tedbirlere uymayan 44 kişiye 73 bin 599 lira para cezası verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gün boyu denetimler yapıldı.

Polis ekiplerince, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12, İl Jandarma ekiplerince de 32 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nun 282 maddesi uyarınca toplam 73 bin 599 lira para ceza uygulandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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