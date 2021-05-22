Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen "su" eylemi
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Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen "su" eylemi

Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Güncel

Erzurum'da sulamada projesinin yıllarca yapılmadığını öne süren vatandaşlar, yaşadıkları mahallelerin girişini traktörlerle kapattı.

Erzurum'da sulamada projesinin yıllarca yapılmadığını öne süren vatandaşlar, yaşadıkları mahallelerin girişini traktörlerle kapattı.

Palandöken ilçesine bağlı Börekli ve Tepeköy mahallelerinde ikamet eden vatandaşlar, 50 bin hektarlık tarım arazinin sulanması amacıyla yapılan projenin tamamlanmamasına tepki göstermek amacıyla mahallelerine giden yolda toplandı.

Traktörleriyle yolu ulaşıma kapatmaya çalışan çiftçilerin eylem yaptığı alana gelen güvenlik güçleri, Kovid-19 ve sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatarak dağılmaları uyarısında bulundu.

DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Kaygusuz ile mahalleye gelen Palandöken Kaymakamı Önder Coşğun, yapılan eylemin uygun

olmadığını ve sorunun kısa sürede çözüleceğini iletti.

Kalabalık, görüşmesinin ardından traktörlerine binerek arazilerine gitti.

Tepeköy Mahalle Muhtarı Yavuz Karaçavuş, Sakalıkesik Ovası'ndaki sulaması problemlerinin çözülmesini istediklerini dile getirerek, "2014 yılında tamamlanarak teslim edilmesi gereken projenin bitirilmesini bekliyoruz. Yaklaşık 50 bin hektar ekili arazinin sulanması lazım. Şu anda arazi sulaması konusunda sıkıntı yaşıyoruz ve su gelecek bir kaynak da bulunmuyor. Yaklaşık 500 metrelik bir bağlantı yapılması durumunda sıkıntımız çözülecek." dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 'su' eylemi
Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 'su' eylemi
Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 'su' eylemi
Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 'su' eylemi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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