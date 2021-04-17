Erzurum'da sokaklar boş kaldı
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Erzurum'da sokaklar boş kaldı

İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI KORKMAZ - Haberler | Güncel

Erzurum'da sokaklar boş kaldı Erzurum'da korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasın da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Erzurum'da sokaklar boş kaldı

ERZURUM - Erzurum'da korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasın da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Erzurum genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğini korudu. Polis ekipleri, kısıtlamada kent genelinde farklı noktalarda kontroller gerçekleştirdi.

Her gün binlerce kişinin alışveriş için akın ettiği caddeler boş kalırken, Erzurumluların yüzde 98 oranında kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldığı görüldü.

Erzurum'da sokaklar boş kaldı
Erzurum'da sokaklar boş kaldı
Erzurum'da sokaklar boş kaldı
Erzurum'da sokaklar boş kaldı
Erzurum'da sokaklar boş kaldı
Erzurum'da sokaklar boş kaldı
Erzurum'da sokaklar boş kaldı
Erzurum'da sokaklar boş kaldı
Erzurum'da sokaklar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI KORKMAZ

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