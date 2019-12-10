Erzurum'da soğuk hava ve sis etkili oluyor
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Erzurum'da soğuk hava ve sis etkili oluyor

Erzurum'da soğuk hava etkisini yeniden göstermeye başlarken yoğun sis trafikte görüş mesafesini düşürdü.

10.12.2019 14:29 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:34
Erzurum'da soğuk hava ve sis etkili oluyor

'da soğuk hava etkisini yeniden göstermeye başlarken yoğun sis trafikte görüş mesafesini düşürdü. Ayaz nedeniyle beyaza bürünen kent merkezi kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Gece hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, saatlerinde sisli hava etkili oldu. Görüş mesafesinin 5 metreye düştüğü kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.


Soğuk ve sisli havanın birleşmesiyle oluşan ayaz ise tabiatı beyaza bürüdü. Ağaçlar, otlar adeta kartpostallık görüntü oluştururdu. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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