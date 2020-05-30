Erzurum'da silahlı kavga: 5 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erzurum'da silahlı kavga: 5 ölü, 1 yaralı

Erzurum'un Çat ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Erzurum'da silahlı kavga: 5 ölü, 1 yaralı
30.05.2020 18:23 | Son Güncelleme: 30.05.2020 18:23

Erzurum'un Çat ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Köseler Mahallesi'nde, husumetli Yıldız ve Güneş aileleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, kurşunların isabet ettiği Sıddık, Hasan, Baki, Sinan Güneş ile Sedrettin Yıldız hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Bölgeye gelen güvenlik güçleri, mahallenin giriş ve çıkışlarını kapatarak, geniş güvenlik önlemi aldı.

Kavgaya karıştığı belirlenen ve kaçan iki kişinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Jandarma, helikopterle köy kırsalında kayıp zanlıların yakalanması için arama, tarama faaliyeti yürütüyor.

Öte yandan, kavgada hayatını kaybedenlerin cenazeleri savcılığın olay yeri incelemesinin ardından Çat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastane çevresinde de güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığı gözlendi.

Valilik açıklaması

Erzurum Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, aralarında önceden husumet bulunan Güneş ve Yıldız ailelerinin fertleri arasında iki gün önce hakaret olayı yaşandığı belirtildi. Tarafların bugün Köseler Mahallesi'ne 2 kilometre mesafedeki tarlada tekrar tartıştığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 10.30 sularında Sıddık Güneş, oğlu Sinan, kardeşi Hasan ve yeğeni Baki Güneş traktör ile tarlalarına hayvan gübresi dökmeye gittikleri esnada iki gün önce yaşanan tartışmadan dolayı Sıddık Yıldız, çocukları Sedrettin, Burhanettin ve İrfan Yıldız, yaya olarak Güneş ailesini takip ederek Köseler Mahallesi'ne 2 kilometre uzaklıkta bulunan Güneş ailesine ait tarlaya gelmişler ve tarlada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda her iki taraf birbirine silah çekmişlerdir. Çıkan çatışmada Sıddık, Sinan ve Hasan Güneş ile ve Sedrettin Yıldız olay yerinde, Baki Güneş ise hastanede hayatını kaybetmiştir."

Açıklamada, tarafları ayırmak için araya giren Mehmet Etik'in ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandığı ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı aktarılarak "Olaya karıştığı tespit edilen İrfan ve Burhanettin Yıldız isimli şahısların yakalanması için helikopter destekli operasyon başlatılmıştır. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemede 3 tabanca bulunmuştur." ifadesi kullanıldı.

Kız kaçırma meselesi nedeniyle iki ailenin arası bozuktu

Yıldız ailesi yakınlarından Muhammet Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, amcasının oğlunun birkaç yıl önce Güneş ailesinden kız kaçırdığını ve bundan dolayı iki aile arasının gerildiğini söyledi.

Vatandaşların araya girerek iki ailenin arasını düzelttiğini anlatan Yıldız, "4-5 ay sonra gelin, annesinin, kardeşlerinin ve babasının 'Kendini öldüreceksin, intihar edeceksin.' baskısına dayanamadı ve intihar etti." dedi.

Yıldız, intihar olayından sonra iki ailenin arasının tekrardan bozulduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"İnsanlar araya girdi ve tekrardan aralarını yaptılar. 4-5 gün Bursa'da olan oğulları Erzurum'a gelerek ölen amcam Sıddık Yıldız'ı 'Seni öldüreceğiz' diye tehdit etmiş. Amcam da karakola giderek şikayette bulunmuş. Güneş ailesinin 4 büyüğü Bursa'da yaşıyor. Amcam da babalarını arayarak 'Oğullarına sahip çık' demiş. O da '3-4 güne köye geleceğim, onlara karışma' demiş."

Bugün 4 kardeşin amcalarının evinin önüne geldiğini ve tehdit ettiğini iddia eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Amcama 'Biz köyün çıkışına gidiyoruz, seni bekliyoruz kozlarımızı paylaşalım.' demişler. Bunlar da çıkmışlar. Kardeşlerinin ikisi hayvan otlatırken silah sesini duyup gelmişler. O iki kişi şu anda kayıp. Birisi bir aileden, 4'ü diğer aileden hayatlarını kaybetti. Olay çok büyük bir üzüntü verici. Köy jandarma dolu, inşallah başka olaylardan olmadan temizlenir. Ölenlerin ikisi kardeş diğer, ikisi de yeğenleri. Yaralı da bir kişi var. O da olayı ayırmaya çalışan biri."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı Haber
Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı
Son Dakika: Diyarbakır'da 'Dur' ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu Haber
Son Dakika: Diyarbakır'da "Dur" ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti Haber
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu Haber
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim Haber
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak Haber
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Paralı askerleri kaçan Rusya'dan Suriyeli mahkumlara 'Hafter saflarında savaşın' teklifi
Paralı askerleri kaçan Rusya'dan Suriyeli mahkumlara "Hafter saflarında savaşın" teklifi
Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi
Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi
Zihinsel engelli kardeş, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Zihinsel engelli kardeş, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig devleri ve Avrupa takımları istiyor
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig devleri ve Avrupa takımları istiyor
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi
Sokağa çıkma yasağında yakalanan gençler: Kız arkadaşımızın evindeydik, annesi gelince 3. kattan atladık
Sokağa çıkma yasağında yakalanan gençler: Kız arkadaşımızın evindeydik, annesi gelince 3. kattan atladık
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin
Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin
Floyd'un öldürülmesine karşı protestolar Beyaz Saray önüne taşındı
Floyd'un öldürülmesine karşı protestolar Beyaz Saray önüne taşındı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı...
Kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı
Kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Güney Kore'de koronavirüs vakaları artışa geçti, okullar yeniden kapatıldı
Güney Kore'de koronavirüs vakaları artışa geçti, okullar yeniden kapatıldı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Meral Akşener Naci Bostancı Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Esra Erol Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Fatih Terim Caner Erkin Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Haziran Antalya Ayasofya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Erzurum'da silahlı kavga: 5 ölü, 1 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 18:26:08. #1.14#
title