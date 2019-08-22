Erzurum'da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

22.08.2019 00:54

Erzurum'un Horasan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi öldü, biri polis memuru 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede akşam Ö.K. ile H.Ç. ve B.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma sonrası tarafların İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındı.

Birbirinden şikayetçi olmamaları üzerine serbest bırakılan bu kişilerin İlçe Emniyet Müdürlüğünden çıktıkları sırada dışarıda kendilerini bekleyen akrabaları arasında da tartışma yaşandı.

Kısa sürede silahlı ve sopalı kavgaya dönüşen olayda Yavuz K, Erol K, Ö.K, Y.K, Y.U. ve E.K. ile kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru Mustafa Metin Üstünkardeşler yaralandı.

Diğer polislerin de müdahalesiyle yatıştırılan kavgada yaralananlardan Üstünkardeşler Erzurum il merkezindeki bir hastaneye, diğer yaralılar ise Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Yavuz K. ve Erol K, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis memuru Üstünkardeşler'in karın ve omzuna isabet eden kurşunlarla yaralandığı kavgada, İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ve sivil bir polis aracına da mermi isabet etti.

Olay nedeniyle bölgeye, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı, olay yeri incelemesi yaptı. Ekiplerce İlçe Emniyet Müdürlüğü yakınında bulunan çok sayıda mermi kovanına incelenmek üzere el konuldu.

Olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA