Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
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Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Erzurum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
24.05.2020 23:52 | Son Güncelleme: 24.05.2020 23:52

Erzurum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, olay Yakutiye ilçesine bağlı Yeşilova mahallesinde meydana geldi. Z.F. ineklerini ahıra götürdüğü esnada hayvanlardan biri yol üzerindeki tarlaya kaçtı. F.Ş. ve babası F.Ş., durum üzerine Z.F. ile tartışmaya başladı. Aile bireylerinin de olaya dahil olmasıyla tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavgada M.T, Ş.T, S.T., İ.F. ve Z.F. silahla vurularak yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ekipleri ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan M.T. (28) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Diğer yaralıların ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kavga da gözaltına alınan F.Ş. ile babası F.Ş.'nin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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