Erzurum'da Silahlı Kavga: 1'i Polis 4 Yaralı

Erzurum'da iki gurup arasında meydana gelen silahlı kavgada 1'i polis toplam 4 kişi yaralandı.



Olay bugün saat 17.00 sıralarında Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesi Gez Mahallesi semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Gez Camisi'nde namaz kılıp çıkan ve daha sonra yürüyerek işyerlerine doğru giden 4 kişinin önünü daha önceden aralarında bir meseleden dolayı anlaşmazlık olduğu öne sürülen bir grup kamyonla gelerek kesti.



İki grup arasında başlayan tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca, levye, demir ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi aldıkları darbeler sonucu yaralandı.



Daha sonra yaşanan arbedeye müdahale eden ve iki gurubu ayırmaya çalışan bir polis memuru, tabancayla açılan ateş sonucu kolundan yaralandı.



Polis memuru ve diğer yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olay sonrası bölgeye özel harekat polisleri de sevk edilerek tabancayı ateşleyen şüpheli ile diğer kavgaya karışan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.



Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM