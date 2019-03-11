Erzurum'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Erzurum'da silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin adresine eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki Palandöken ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunu işledikleri tespit edilen 4 şüphelinin adresine Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 20 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Kaynak: AA