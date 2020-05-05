Erzurum'da şiddetli rüzgar binanın çatısını uçurdu
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Erzurum'da şiddetli rüzgar binanın çatısını uçurdu

Erzurum'da şiddetli rüzgar binanın çatısını uçurdu
05.05.2020 13:19 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:22

- Erzurum'da şiddetli rüzgar binanın çatısını uçurdu Erzurum'un Horasan ilçesinde şiddetli fırtına bir binanın çatısını uçurdu.

- Erzurum'da şiddetli rüzgar binanın çatısını uçurdu

ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde şiddetli fırtına bir binanın çatısını uçurdu.

Horasan ilçesinde Esentepe mahallesinde aralıklarla devam eden yağmur yağışından sonra aniden baş gösteren şiddetli fırtına, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli fırtına nedeniyle elektrik nakil hatlarında tellerin kopmasından dolayı mahalleye elektrik verilemedi.

Fırtına yüzünden Esentepe Mahallesinde bulunan altı katlı binanın çatısı büyük gürültü ile uçtu. Çevredeki binaların camlarının kırılmasına sebep olurken şans eseri ölen ve yaralının olmadığı ilçede, fırtınanın oluşturduğu tahribatı ortadan kaldırmak için Aras elektrik ve İtfaiye ekiplerinin çalışmaları gün boyu devam etti.

Erzurum'da şiddetli rüzgar binanın çatısını uçurdu

Kaynak: İHA

Manşet

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