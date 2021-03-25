Erzurum'da şiddetli kar yağışı etkili oluyor

Erzurum'da şiddetli kar yağışı etkili oluyor Erzurum'da etkili olan şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Erzurum'da şiddetli kar yağışı etkili oluyor

ERZURUM - Erzurum'da etkili olan şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Erzurum kent merkezinde bugün sabah saatlerinden berri etkili olan kar yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yaklaşık yarım saat süren kar yağışı yayalara zor anlar yaşattı. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı araç ve yaya trafiğinde aksamalara neden oldu.

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkilileri kar yağışı ve fırtına uyarısı yaptı. Yapılan açıklamaya göre fırtınanın Erzurum, Ağrı, Kars ve Iğdır çevrelerinde zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEFA TETİK