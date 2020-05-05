Erzurum'da seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından kente araç giriş ve çıkışlarına izin...
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Erzurum'da seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından kente araç giriş ve çıkışlarına izin...

Erzurum'da seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından kente araç giriş ve çıkışlarına izin...
05.05.2020 09:41 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:42

19) tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlarda kısıtlama yapılan Erzurum'da bu sınırlandırma 7 ille birlikte gece yarısı itibariyle sona erdi.

19) tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlarda kısıtlama yapılan Erzurum'da bu sınırlandırma 7 ille birlikte gece yarısı itibariyle sona erdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, 31 ilde uygulanan şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırmasını, ilk etapta, bu geceden itibaren Erzurum, Antalya, Aydın,Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla için kaldırıldı. İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgeye göre, kısıtlama 24.00'da sona erdi. 24 ilde ise kısıtlamanın devam edeceği bildirildi.

Kısıtlamanın kalktığı 7 İlden birisi olan Erzurum'da saatlerin 24.00'ı bulduğunda ise kontrol noktalarından araç giriş ve çıkışlarına izin verildi.

Aşkale Polis Kontrol Noktası ve Kars Kapı Polis Kontrol Noktasından kente giriş ve çıkış yapan sürücülerin ateşleri ölçülüyor. Araçlara kent üzerinden geçişler sırasında seyahat izin belgesi soruluyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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