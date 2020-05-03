Erzurum'da sessiz kalan cadde ve sokaklar havadan görüntülendi
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Erzurum'da sessiz kalan cadde ve sokaklar havadan görüntülendi

Erzurum'da sessiz kalan cadde ve sokaklar havadan görüntülendi
03.05.2020 18:57 | Son Güncelleme: 03.05.2020 18:58

Erzurum'da korona virüsle mücadele kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklarda sessizlik devam etti.

Erzurum'da korona virüsle mücadele kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklarda sessizlik devam etti. Boş kalan sokaklar drone ile havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Erzurum genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğini korudu. Polis ekipleri, kısıtlamanın üçüncü gününde de kent genelinde ki farklı noktalarda kontroller gerçekleştirdi.

Kentte her gün binlerce kişinin akın ettiği caddeler boş kalırken, Erzurumluların çoğunun kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldığı görüldü. Boş kalan sokaklar ise İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan görüntülendi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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