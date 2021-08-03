Erzurum'da servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Erzurum'da servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Erzurum'da servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında servis minibüsüyle otomobil çarpıştı.

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında servis minibüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Müftü Solakzade Mahallesi 77. Sokak'tan Alparslan Türkeş Bulvarı'na ilerleyen 25 S 0098 plakalı servis minibüsü trafik ışıklarının da fasılalı yanmasından dolayı kontrolsüz şekilde anayola çıkarak, şehir hastanesinden Yenişehir Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinden seyreden 41 YB 802 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs karşı şeride savrularak devrildi. Kazazedelerin yardımına çevre esnafı ve yoldan geçen vatandaşlar koştu. 2'si minibüste, 1'i otomobilde bulunan 3 yaralı araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri başka kazalara sebebiyet vermemek için yolu tek yönlü trafiğe kapattı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan araçlar çekici marifetiyle yoldan kaldırılırken yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ERZURUM

Erzurum'da servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Erzurum'da servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Erzurum'da servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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