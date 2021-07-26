Erzurum'da serinlemek için göle giren çocuk boğuldu
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Erzurum'da serinlemek için göle giren çocuk boğuldu

Erzurum'da serinlemek için göle giren çocuk boğuldu
Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel

Erzurum'un Uzundere ilçesinde Abdullah Taha Altay (10) serinlemek için girdiği Tortum Gölü'nde boğuldu.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde Abdullah Taha Altay (10) serinlemek için girdiği Tortum Gölü'nde boğuldu.

Ailesiyle Tortum Gölü yanındaki Uzundere Belediyesi'ne ait piknik alanına giden Altay, arkadaşlarıyla serinlemek için göle girdi.

Suyun içerisinde bir süre kaldıktan sonra çırpınmaya başlayarak yardım isteyen Altay, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Piknik alanındaki vatandaşların ve görevlilerin müdahalesinin ardından özel bir araçla Uzundere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altay, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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