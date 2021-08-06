Erzurum'da sele kapılan tünel işçisini bulmak için çalışma başlatıldı
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Erzurum'da sele kapılan tünel işçisini bulmak için çalışma başlatıldı

Erzurum'da sele kapılan tünel işçisini bulmak için çalışma başlatıldı
Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Erzurum'un İspir ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen selde kaybolan tünel işçisi aranıyor.

Erzurum'un İspir ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen selde kaybolan tünel işçisi aranıyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlıkaya Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak sele yol açtı. Bölgede tünel inşaatında çalışan Mustafa Aksöyek (39) sele kapıldı.

İş arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kaybolan işçinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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